SERIE B UFFICIALE – Janus Fabriano annuncia l’ingaggio di Matteo Negri

La Ristopro Janus Basket Fabriano è lieta di comunicare l’ingaggio di Matteo Negri per la stagione 2023/24, guardia/ala in forza ad Agrigento in Serie A2 nell’annata conclusa da poco.

194 centimetri per 88 chili, Matteo nasce il 30 luglio del 1991 a Bologna e può giocare sia da 2 che da 3. Comincia la sua carriera da professionista in modo “bizzarro”: cresce nel florido e rinomato settore giovanile Virtus Bologna, proprio nella sua città natale, e a soli 15 anni ha la possibilità di sedere sulla panchina delle V nere accanto a nomi del calibro di David Bluthenthal, suo idolo insieme a Charlie Smith.

Nella patria del basket terminerà il suo percorso nel settore giovanile con due titoli nazionali (U17 e U19) per poi debuttare in A Dilettanti con Ozzano nel 2010/11. Due buoni campionati con Trento, con cui raggiunge la promozione in A2, e Lucca gli valgono il ritorno in A1 ancora alla Virtus Bologna (13/14) a coronamento di un percorso importante con una delle squadre più forti d’Italia. Un quadriennale a Treviso ancora in A2 e poi il primo trasferimento nelle Marche, a Montegranaro con la Poderosa, seguito da quello ad Orzinuovi in cui gioca il miglior basket della sua carriera: 12.5 punti di media, 3 rimbalzi e 1 assist in 22 partite con l’Agribertocchi nel secondo campionato nazionale. Una parentesi di puro dominio a Bergamo in Serie B (interrotta da un infortunio) con 16 punti e 4.5 rimbalzi di media e infine il ritorno in A2 con Agrigento, dove ha concluso la scorsa annata.

Ora il secondo trasferimento nelle Marche, questa volta a Fabriano per indossare i colori biancoblu. La società augura a Matteo di togliersi tante soddisfazioni nella città della carta.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano