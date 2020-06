SERIE B UFFICIALE – Janus Fabriano, c’è il rinnovo di Radonjic

La Janus Basket Fabriano comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2020-21 con il cestista classe 1997 Todor Radonjic, anche lui in maglia biancoblù lo scorso campionato.

Ala di 196 cm per 90 kg, Todor nasce il 1° aprile del 1997 a Podgorica, comincia a giocare a basket proprio a casa sua, in Montenegro. È la Stella Azzura Roma che metterà per prima gli occhi sul talento balcanico, portandolo in Italia nel suo vivace settore giovanile; debutta poi in Serie B nella stagione 2015-16 terminando con 11.8 punti e 6.1 rimbalzi, oltre che una finale nazione con il gruppo Under 20. L’anno successivo si trasferisce a Roseto, dove nella stagione 2016-17 disputa il campionato di Serie A2 in maglia Sharks guadagnando i quarti di finale dei playoff. Il doppio tesseramento con la Stella Azzurra gli permette di disputare anche i playout di Serie B nella capitale.

Coach Pansa nota delle qualità nel ragazzo e lo porta a Tortona, restando quindi in A2 e vincendo una Coppa Italia a Jesi; al termine del campionato i numeri dicono 2.9 punti e 1.6 rimbalzi in 10.3 minuti di utilizzo.

La stagione 2018-19 lo vede vestire la canotta della Mens Sana Siena ancora nella seconda serie nazionale. Le vicende societarie e l’estromissione dal campionato del club toscano però lo portano a Chieti, dove chiude la stagione (5.2 punti e 4.6 rimbalzi di media a partita) in semifinale playoff, persa contro Salerno.

La scorsa annata Todor è stata protagonista in maglia biancoblù, mostrando grinta e qualità in ogni partita, motivo per cui l’intera famiglia Janus augura al ragazzo un’altra stagione piena di soddisfazioni, ancora nella città della carta.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano