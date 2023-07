SERIE B UFFICIALE – Janus Fabriano, ecco il croato Vlatko Granić

La Ristopro Janus Basket Fabriano è lieta di comunicare che Vlatko Granic è un nuovo giocatore biancoblu per la stagione 2023/24; è il nono tassello dello scacchiere di coach Grandi e andrà ad occupare lo slot di atleta non di formazione italiana, con passaporto comunitario, iscrivibile a referto a partire da questa stagione in Serie B.

Nato il 15 luglio 1994, Vlatko è un’ala grande di 206 cm abile nel pitturato, ma con il vizio del tiro da 3 pt (38% nella passata stagione). Nato in Croazia, più precisamente a Spalato, Vlatko ha sempre giocato nelle massime categorie dei paesi in cui si è trasferito: dopo un anno di college a Loyola (Chicago) in cui il ragazzo si confronta con l’atletico basket NCAA statunitense, il suo tour cestistico inizia con il Regno Unito, sponda Manchester Giants (11.6 pt e 6.5 rimbalzi di media). Nelle due annate successive disputa la Serie

A in Repubblica Ceca e in Croazia, con medie molto simili (circa 9.5 pt e 5 rimbalzi di media). Breve

parentesi di 15 partite nella massima serie bulgara e poi la sua miglior stagione, in termini di valutazione, con Spišskí Rytieri in A slovacca, terminata con 10 punti e 7 rimbalzi ad allacciata di scarpa.

Una nuova tappa nel tour europeo di Vlatko: destinazione Italia, Fabriano. La società augura al neoacquisto una stagione ricca di soddisfazioni nella città della carta.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano