SERIE B UFFICIALE – Jesi annuncia Giulio Casagrande

Basket Jesi Academy ufficializza la firma di Giulio Casagrande per la prossima stagione sportiva 2023/2024. Giulio Casagrande, classe 1993, ala di 196 centimetri per 93 chil, è un giocatore capace di ricoprire diversi ruoli, dal 3 al 4 ma con grande versatilità. Il giocatore arriva a Jesi dopo un’otttima stagione a Fiorenzuola, preceduta da quella di Mestre.

Casagrande, dopo gli esordi da senior con Nuovo Basket Udine in C dilettanti, ha fatto esperienza con le casacche di Livorno, Cormons, Ardita Gorizia e Oderzo, per poi approdare a Faenza (stagione 2018/19) ed arrivare l’anno successivo alla Falconstar Monfalcone. Mestre e Fiorenzuola le ultime tappe, in due stagioni da protagonista che hanno orientato l’interesse dello staff tecnico jesino su di lui. “Abbiamo scelto Casagrande – il commento del giemme Nelson Rizzitiello – perché le sue caratteristiche rientrano alla perfezione con il sistema di gioco del coach Ghizzinardi. È un giocatore completo, con una naturale attitudine al tiro e la capacità di integrarsi con i compagni. Sono certo che rappresenterá un vero valore aggiunto per il nostro gruppo squadra”.

Con la firma di Casagrande Basket Jesi Academy saluta e ringrazia Massimiliano Ferraro per la serietá e la professionalità con cui ha caratterizzato la sua lunga esperienza jesina, conclusa quest’anno con i gradi di capitano. A Max il ringraziamento di tutto lo staff societario e tecnico, unito all’in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera.

UFF.STAMPA JESI ACADEMY