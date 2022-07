SERIE B UFFICIALE – Jesi annuncia Riccardo Bartolozzi

L’Aurora Basket ufficializza la firma del lungo Riccardo Bartolozzi per la prossima stagione sportiva. Il giocatore arriva dalla Talos Ruvo di Puglia, stessa formazione in cui ha militato il neo-playmaker arancioblù Daniele Merletto.

Ala-centro classe 1995 di 205 centimetri, Bartolozzi è un giocatore duttile e con buone mani. Nato a Fabriano, proprio nella città cartaia Bartolozzi vive la sua prima stagione da senior, nel 2012/13, con la maglia della Spider. Dall’anno successivo per Riccardo inizia il percorso in giro per l’Italia: dopo un passaggio dalla Fortitudo Bologna, nella vecchia DNB, si trasferisce infatti a Verona, dove approda così in Serie A2 nel 2015/16. L’anno successivo il ritorno in Serie B con le maglie di Giulianova (per due volte, due annate che per lui sono il vero trampolino di lancio nel basket dei grandi), Bisceglie, Salerno, con cui arriva fino alla semifinale playoff, persa in gara5 contro la corazzata San Severo, Costa d’Orlando e Palestrina, prima del biennio in Puglia che l’ha visto indiscusso protagonista.

Nel 2020/21, infatti, Bartolozzi è una pedina importante nello scacchiere di quella Nardò che, da terza in classifica, riesce a centrare la prima, storica promozione in Serie A2, vincendo un’epica gara-5 contro Roseto. Per Riccardo le cifre parlano di 8 punti di media tra prima e seconda fase con quasi 6 rimbalzi di media in 19’, tirando con il 60% da 2 punti e il 39% da 3. Cifre pressoché confermate nell’ultima stagione trascorsa a Ruvo di Puglia e, anzi, incrementate nella serie playoff contro Faenza (quasi 10 i punti di media in 21’). Con la sua energia e i tanti modi con cui fare canestro, Bartolozzi, uscendo dalla panchina, sarà una pedina preziosa per la General Contractor.

“Non vedo l’ora di iniziare questa avventura a Jesi – le parole di Riccardo – con la nuova famiglia dell’aurora basket. Con la riforma dei campionati vivremo una stagione in cui credo ci sarà da divertirsi e per questo sono impaziente di conoscere l’ambiente ed i miei nuovi tifosi”.

Uff.Stampa Aurora Basket