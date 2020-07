SERIE B UFFICIALE – Jesi conferma Fabio Giampieri

L’Aurora Basket è lieta di annunciare di essersi assicurata anche per la prossima stagione sportiva le prestazioni di Fabio Giampieri.

La guardia senigalliese classe 1993, è cresciuto tra il settore giovanile della sua città e quello della Stamura Ancona con la cui casacca ha iniziato la sua carrera senior, centrando una storica promozione nel 2012. Una categoria superiore conquistata e mantenuta l’anno seguente con un’annata bellissima all’ombra del Conero ma che, per vari motivi, sarà l’ultima. L’anno seguente per la guardia di Senigallia si aprono le porte di Porto Sant’Elpidio, un’altra annata molto coinvolgente e vibrante anche per un legame con i tifosi ancora vivo. Il 2014 sancisce il ritorno di Giampieri a Senigallia nella prima delle quattro stagioni in maglia biancorossa, inframezzate da una parentesi romagnola con la maglia di quella Forlì che oggi è avversaria dell’Aurora e si chiama Cesena.

Dal 2016 e fino alla chiamata dell’Aurora Fabio ha difeso i colori della sua città dando vita a tre annate da incorniciare, sia a livello personale che di squadra. Alle tre qualificazioni consecutive ai playoff, infatti, si è aggiunta la crescita a livello individuale (sempre intorno alla doppia cifra e ottime percentuali dalla lunghissima distanza) con un ruolo specifico di equlibratore, che fosse da sesto uomo o da pedina del quintetto. Lo scorso anno l’approdo a Jesi in un’annata in cui Giampieri si è fatto apprezzare in campo (ha chiuso l’anno a 8 punti, 3 rimbalzi e 1,5 assist a partita) e fuori, risultando più volte decisivo (come non ricordare il canestro cruciale a Rimini o la tripla del pareggio con Ozzano) e segnando sempre canestri pesantissimi. Caratteristiche che, insieme alla grande voglia, intelligenza, duttilità e applicazione, ne fanno una pedina che si incastra ottimamente in questo nuovo progetto arancioblù.

“Sono contentissimo di rimanere in un progetto importante come quello di Jesi – esordisce Giampieri –. Non ho mai pensato di rinunciare ad un opportunità del genere, specie in una piazza dove mi sono trovato benissimo e che penso meriti un palcoscenico decisamente maggiore. Inoltre, continuare ad essere allenato da Marcello Ghizzinardi sarà sicuramente un grande stimolo in più – chiosa l’esterno arancioblù –. Cercheremo insieme di fare il meglio possibile”.

“Siamo veramente felici di essere riusciti a rifirmare anche Fabio – commenta il Team Manager aurorino Carlo Maria Audino –. Le sue qualità tecniche e caratteriali le conosciamo bene e le abbiamo apprezzate già lo scorso anno, specie in quelle occasioni, come all’andata a Rimini, in cui è stato capace anche di trovare la giocata decisiva; queste caratteristiche nella prossima annata saranno ancor più importanti: sarà il quarto senior in organico e, per questo dovrà assumersi anche maggiori responsabilità per aiutare i più giovani, garantendo il suo consueto apporto. Ma siamo sicuri che anche Fabio sarà all’altezza del ruolo e della stagione che ci aspetta”.

Anche in questa nuova avventura in maglia Aurora Basket, Fabio ha scelto la canotta arancioblù numero 59; il nativo di Senigallia verrà presentato con la consueta conferenza stampa su Zoom martedì prossimo, 14 luglio, alle 17,15.

FONTE: Uff. Stampa Aurora Basket Jesi