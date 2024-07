SERIE B UFFICIALE – Jesi conferma Roberto Marulli

By

Non c’è due senza tre!

Basket Jesi Academy è lieta di comunicare che Roberto Marulli sarà un suo giocatore anche per la prossima stagione. La guardia classe 1991, che ha chiuso il campionato scorso con 11,7 pt per gara, conditi da 2 assist, giocherà la sua terza annata consecutiva in casacca jesina e la sua conferma testimonia la volontà di allestire un roster che possa dire la sua nel prossimo torneo di B Nazionale.

“Sono molto contento – le parole del giemme Nelson Rizzitiello – che Roberto abbia accettato di rimanere con noi nonostante altre proposte più allettanti. Quella di rimanere a Jesi rappresenta per Bobby una scelta di vita che apprezziamo molto.

Il giocatore non ha bisogno di presentazioni: è una garanzia per questa categoria e ha più volte dimostrato il suo valore di giocatore di assoluta importanza”.

