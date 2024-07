SERIE B UFFICIALE – Jesi firma Di Emidio

Basket Jesi Academy è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo per la prossima stagione sportiva con l’atleta Edoardo Di Emidio.

Il play abruzzese classe 1993, guiderà dalla cabina di regia la squadra che lo staff tecnico sta pian piano plasmando e metterà a disposizione del team tutta la sua esperienza maturata sui parquet d’Italia.



Edoardo Di Emidio ha mosso i primi passi proprio nella sua Roseto, tra settore giovanile e C regionale, prima di trasferirsi nel 2010 a Chieti dove rimane per due stagioni. Nel 2012 l’esperienza a Lanciano, prima del ritorno a Chieti per altre due stagioni in A2 Silver. Nell’estate 2015 si trasferisce a Palermo per poi passare a Bisceglie. Poi ancora Chieti e nell’anno del covid Omegna, prima di tre stagioni consecutive a Roseto dove diventa uno dei leader indiscussi, conoscendo la gioia, da MVP, della vittoria della Coppa Italia (2021/22).

Nell’ultima stagione ha chiuso la sua annata a San Vendemiano con 5.8 punti, 3.1 rimbalzi e 3.1 assist per gara.

Ora è pronto a trasferirsi a Jesi e a scendere da beniamino sul parquet del Pala Triccoli dove più volte ha corso da avversario.

“Edoardo è un play di assoluta esperienza – lo presenta il giemme Nelson Rizzitiello – ed è abituato a giocare per vincere. Ha leadership, grandi capacità tecniche, un buon tiro ma anche un’innata e naturale capacità di mettere in ritmo i compagni. Sono certo che saprà integrarsi al meglio nel roster che stiamo allestendo”.

UFF.STAMPA BASKET JESI