SERIE B UFFICIALE – Jesi firma Petrucci

Basket Jesi Academy comunica di aver raggiunto un accordo contrattuale per la prossima stagione con l’atleta Marco Petrucci.

L’ala viareggina, classe 1992, arriva a Jesi dopo ben sei stagioni a Faenza dove ha vestito i gradi di capitano risultando un leader indiscusso della formazione faentina. Dopo gli esordi nella città di origine Marco Petrucci si è trasferito al Pistoia Basket 2000, per completare il suo percorso nelle giovanili nell’Under 17 e nell’Under 19.

A Pistoia ha vissuto anche l’emozione del debutto in A2 a soli 17 anni prima di approdare, nel 2011, ad Altopascio in C Gold Toscana dove è rimasto per tre stagioni.

Negli anni successivi le tappe di Monsummano-Montecatini dove si ferma per tre stagioni e poi il trasferimento a Faenza diventando una bandiera della Raggi Solaris. Ala piccola che sa adattarsi anche ad ala grande, buon difensore con attitudine a rimbalzo, Marco Petrucci, 195 cm di altezza per 81 kg, ha nel tiro pesante una delle sue armi tattiche.

Petrucci, che ha chiuso la sua ultima stagione a Faenza con 5.9 punti, 3.8 rimbalzi e 1.8 assist per gara, arriva a Jesi per sostituire Tommy Rossi che non farà parte del roster avendo deciso di esercitare l’opzione di uscita dal contratto che lo legava per un’altra stagione a Basket Jesi Academy.

“Con Marco Petrucci aggiungiamo solidità al nostro quintetto – il commento del giemme Rizzitiello – portando esperienza, classe e leadership nel nostro gruppo. Seguivamo Marco da un po’ e quando abbiamo capito che potevamo firmarlo abbiamo puntato dritto sulle sue caratteristiche che potranno esserci molto utili. Siamo davvero molto contenti di averlo con noi dopo la sua lunga e fruttuosa parentesi a Faenza ”.

UFF.STAMPA JESI BASKET