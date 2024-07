SERIE B UFFICIALE – Jesi ingaggia Dario Zucca

Basket Jesi Academy comunica di aver raggiunto un accordo per la prossima stagione con il giocatore Dario Zucca.

L’arrivo di Zucca, unito a quello di Cena, inizia a delineare ha il pacchetto lunghi cui lo staff tecnico vorrà affidarsi per la prossima stagione.

Dario Zucca arriva a Jesi dopo una stagione alla NPC Rieti chiusa con 13 punti, 5,5 rimbalzi e 1,1 assist per gara.

Classe 1996, 203 cm per 100 kg di peso, l’ala grande nativa di Cagliari è cresciuto nelle giovanili della Reyer Venezia, debuttando in serie A nella stagione 2014/15.

Dopo un ottimo passaggio in B con Valsesia Zucca sale in A2 prima con Chieti, poi con Montegranaro, Bergamo, Rieti e Pistoia. Nel 2021/22 scende di nuovo in B a Torrenova prima e a Salerno poi.

Nelle ultime due stagioni le tappe a Casale Monferrato e a Rieti. Giocatore di solida presenza sotto canestro abbina la taglia fisica ad una mano educata che ne certifica la pericolosità anche perimetrale.

“Dario è un giocatore di sicura affidabilità – lo presenta Nelson Rizzitiello – con una consolidata esperienza anche ai piani superiori che abbiamo scelto nella convinzione che possa essere il giocatore più adatto per l’idea di squadra che abbiamo in mente di costruire. Averlo firmato è un motivo di soddisfazione e sono certo che saprà farsi apprezzare per capacità, dedizione e temperamento in campo”.

UFF.STAMPA BASKET JESI