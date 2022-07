SERIE B UFFICIALE – Jesi ingaggia Giacomo Filippini

L’Aurora Basket è lieta di annunciare di essersi assicurata, per la prossima stagione, le prestazioni sportive del pivot Giacomo Filippini.

Romagnolo di Lugo, classe 1991, Filippini anche nella scorsa annata si è confermato quale uno tra i migliori nel suo ruolo di tutta la Serie B, collezionando 15,5 punti e quasi 11 rimbalzi di media (di cui 4 offensivi) con la maglia dei Fiorenzuola Bees. Dopo le giovanili, trascorse tra il Massa Basket 1947 e il Basket Budrio, formazione con la quale assaggia anche le categorie senior, nel 2011 Filippini compie il salto definitivo tra i “grandi” dividendosi tra Fortitudo 2011 Bologna (Legadue) e Nuova Estense Basket Budrio (C Regionale). Nell’estate successiva il neo arancioblù si trasferisce alla Virtus Medicina in C Regionale, concludendo poi il campionato in Legadue nell’Andrea Costa Imola. Le sue ottime prestazioni gli valgono la prima chiamata fuori dall’Emilia Romagna, con la Cestistica San Severo, che decide di puntare su di lui per rilanciarsi nei campionati nazionali: in Puglia vince la serie C Regionale nel 2013/14 volando in C Nazionale, continuando la sua militanza in giallonero anche nel 2014/15. Nel 2015/16 Filippini si riavvicina a casa firmando con la Virtus Imola (C Gold), per poi sposare il progetto del Basket Lugo vincendo la C Gold nel 2016/17 e conquistando la salvezza in serie B nell’annata successiva. Nel 2018/19, un altro spostamento, stavolta per vestire la maglia della Virtus Padova, conquistando l’accesso alla post season; nelle ultime stagioni Filippini si divide tra Vigevano in serie B, chiudendo con 12 punti e 6.8 rimbalzi di media nell’anno della sospensione per Covid, Faenza, dove conquista un’altra qualificazione ai playoff promozione, e, appunto, Fiorenzuola, incontrando anche il quintetto di Crema di coach Ghizzinardi.

Lungo mobile e dalla mano molto dolce (nell’ultima esperienza in Emilia ha concluso la stagione con il 37% da 3 punti), fortemente voluto dalla società e dall’head coach arancioblù, Filippini è sicuramente una pedina importante nello scacchiere del nuovo corso di Jesi.

“Ovviamente sono molto contento di essere arrivato a Jesi – le parole del nuovo arrivato in casacca arancioblù – una piazza storica e molto calda, con un passato cestistico di alto livello. Sono carico e fiducioso che potremmo fare bene, perché i mezzi li abbiamo tutti e so che la città e il pubblico saranno un valore aggiunto veramente importante. Nonostante abbia già qualche anno di basket alle spalle, sarà la mia prima esperienza nelle Marche e per questo sono molto carico, visto anche gli ottimi feedback che ho ricevuto”.

Uff.Stampa Aurora Jesi