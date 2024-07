SERIE B UFFICIALE – Jesi ingaggia Lautaro Berra

Basket Jesi Academy chiude il suo roster per la stagione 2024/25 con una firma pesante, assicurandosi le prestazioni di Lautaro Fernandez Berra.



Il centro comunitario, 208 cm per 101 kg è la ciliegina sulla torta di un mercato di soddisfazione, che ha già trovato l’apprezzamento dei tifosi e che è stato portato avanti con idee chiarissime dallo staff tecnico biancoblù.

Lautaro Fernandez Berra, classe 1998, arriva a Jesi dopo la sua prima stagione italiana a Piombino, con coach Damiano Cagnazzo, chiusa in modo egregio con 13,8 punti, 8 rimbalzi e 1,7 assist per gara.

Il centro argentino, nativo di Firmat, ha esordito nella serie A argentina a 18 anni vestendo sempre la casacca dell’Obras Sanitarias, squadra della capitale Buenos Aires.

Nella Liga A ha giocato per sei stagioni, arrivando in quattro occasioni ai play off, con 225 presenze e 1543 punti segnati, esperienza impreziosita anche dalla partecipazione alla Champions League America.

“Lautaro è un centro tradizionale – lo presenta il giemme Nelson Rizzitiello – un giovane con una grande esperienza maturata che a Jesi saprà consolidarsi e confermare le proprie qualità. Ha stazza fisica e buone percentuali nel tiro da due con una naturale predisposizione a rimbalzo, fondamentale su cui riesce a costruire buona parte dei suoi punti. Ha ampi margini di crescita, essendo alla sua seconda stagione in Italia e siamo felici che abbia sposato con entusiasmo il nostro progetto, oltre che certi che saprà darci peso specifico sotto canestro”.

Con la firma di Lautaro Fernandez Berra Basket Jesi Academy chiude con largo anticipo il proprio mercato estivo ed attende ora l’ufficialità del girone in cui verrà inserita per la stagione 2024/25.

UFF.STAMPA BASKET JESI