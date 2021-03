SERIE B UFFICIALE – Jesi ingaggia Mario Mancini

L’Aurora Basket è lieta di annunciare la firma sino a fine stagione dell’ala Mario Mancini. Nato e cresciuto cestisticamente ad Ancona, il classe 1999 rinforzerà il reparto delle ali dando man forte anche sotto canestro; un intervento, questo, mirato e per aggiungere qualità al roster di coach Ghizzinardi, condizionato dall’infortunio di Konteh (tempi di recupero in fase di definizione) e dalla partenza in direzione Lanciano (C Gold) di Montanari.

Dopo le giovanili nella sua città natale, Mancini inizia il suo percorso lontano da Ancona a Bologna dove, in casacca Fortitudo, accumula esperienze importanti e formanti in Under 18 e in Under 20. Lasciata la Fortitudo, c’è un’altra emiliano-romagnola nel suo destino, Ferrara: nei due anni di militanza con il club estense, oltre ad essere nel roster di Serie A2, accumula esperienza giocando in doppio tesseramento anche in C Silver. L’ultima tappa per Mario Mancini, prima del nuovo approdo nelle Marche, si chiama Matera, formazione con la quale disputa le ultime due stagioni, centrando i playoff nel 2018/19 e contribuendo alla conquista del primo posto nel 2019/20 prima della sospensione per il Covid.

In questa stagione, l’ala anconetana si è divisa tra Falconara (formazione con la quale ha, tra l’altro, incrociato la The Supporter in amichevole) e Matera, disputando però solo i quarti di finale di Supercoppa del Centenario contro Agrigento, ultimo match disputato dalla Bawer prima del ritiro dal campionato.

Ala duttile dall’ottima fisicità e intensità, Mancini è già a disposizione di coach Ghizzinardi e farà il suo esordio nella trasferta di sabato prossimo in casa della Gesteco Cividale del Friuli. Per questa nuova avventura in arancioblù Mario ha scelto la casacca numero 2 targata The Supporter.

FONTE: Uff. Stampa Aurora Basket Jesi