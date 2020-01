L’Aurora Basket comunica di aver rescisso in data odierna il contratto che la legava al giocatore Riccardo Pederzini. L’ala bolognese, che aveva chiesto per motivi personali di rinunciare all’avventura in maglia arancioblu non è più da oggi un giocatore dell’Aurora Basket.

FONTE Uff. Stampa Aurora Basket Jesi