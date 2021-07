L’Aurora Basket è lieta di comunicare l’ingaggio del centro Mirko Gloria, pivot di 203 per 100 chili. Gloria ha firmato un contratto che lo legherà alla The Supporter per questa stagione sportiva con opzione per il 2021/2022.

Nato a Piazza Armerina il 14 agosto del 1995, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili nella sua Sicilia, Gloria si trasferisce a Roseto dove completa la formazione esordendo in DNA Silver prima di iniziare il suo percorso nei campionati senior. L’anno successivo, infatti, è molto importante perché prima esordisce in Serie B con Giulianova, arrivando fino ai playoff, e poi viene notato da coach Sacripanti e convocato spesso in Nazionale Under. Un’esperienza che gli riapre le porte della Serie A2, con Trapani che lo riporta nella regione natia come cambio dei lunghi

Dopo un breve ritorno a Roseto e mezza stagione alla Stella Azzurra Roma, per Gloria, dal 2017 al 2019, arriva la definitiva esplosione con Borgosesia: nella prima stagione in Piemonte chiude a una media di 10 punti e 6 rimbalzi, che ne fanno un punto fermo di coach Bolignano anche per la stagione successiva in cui il centro siciliano si conferma come uno dei giovani lunghi più produttivi del girone A coi suoi 13.4 punti e 9 rimbalzi a partita. Nella sfortunata stagione del Covid Gloria si divide tra Pavia e Olginate, prima del ritorno, nell’annata appena trascorsa, in Sicilia a Torrenova. Con la formazione biancoblù il neo-aurorino fa registrare le sue migliori cifre in carriera concludendo con una media di 16,7 punti, 10,1 rimbalzi e 1,1 assist in 31 minuti sul parquet; cifre importanti, insomma, che hanno messo in evidenza quella sostanza e quella solidità per cui la The Supporter l’ha voluto a Jesi.

“Siamo contenti della firma di Mirko – commenta l’head coach arancioblù Massimo Meneguzzo –. È un centro di stazza con ottime doti atletiche, il meglio lo dà giocando spalle a canestro ma è dotato di un tiro rispettabile dalla media distanza, specie sul pick ‘n’ pop. Inoltre è un ottimo rimbalzista, sia in attacco che in difesa, oltre ad avere ampi margini di miglioramento”.

Per questa sua nuova avventura alla The Supporter Gloria ha scelto la casacca numero 10.

UFF. STAMPA AURORA BASKET JESI