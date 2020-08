SERIE B UFFICIALE – Jona Di Giuliomaria alla Ristopro Fabriano

La Janus Basket Fabriano è lieta di comunicare che Jona Di Giuliomaria farà parte del roster della Ristopro per la stagione 2020/21.

Play-Guardia di 191 cm per 94 kg, classe 2002 e figlio d’arte, cresce cestisticamente nell’importante settore giovanile di Cantù (fino all’U18) dove mette in mostra tutte le sue abilità, guadagnandosi diverse convocazioni in panchina nella massima serie nazionale.

Nella stagione 2018/19 accetta la chiamata del Team Abc Cantù, occasione per farsi le ossa in Serie C Gold: due annate con la società satellite lombarda condite da 2.0 punti a partita la prima e 4.5 la seconda e un career high di 21; qui ha, inoltre, la possibilità di scendere in campo al fianco del padre Christian (una carriera tra A1 e A2), situazione tanto rara quanto emozionante per il neo play fabrianese.

Tecnica, fisico e “garra” al servizio di coach Pansa, per un ragazzo che “con orgoglio prende spunto dal papà, ma che è Jona e non Christian”; la società porge a Jona i suoi più sentiti auguri per la prossima stagione, con la speranza di raggiungere tutti gli obbiettivi prefissati insieme.

–

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano