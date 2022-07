SERIE B UFFICIALE – Jonas Bracci lascia Fiorenzuola

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica che dopo 3 stagioni piene di ricordi ed emozioni indelebili, si separano le strade tra i Bees e Jonas Bracci, centro classe 1996.

Bracci ha totalizzato in 3 stagioni ben 73 partite con la maglia gialloblu, con una media punti di 5,7 ppt/partita ed un highest score di 19 punti personali ottenuto nella sua prima stagione di Serie C Gold ai danni di Basket Lugo nella vittoria per 77-86 del 30/11/2019.

Tutta la società intende ringraziare Jonas Bracci per il grande impegno e la grande serietà dimostrata durante queste 3 stagioni, con la promozione in Serie B Old Wild West, i playoff nella stagione 2020/2021 e i playoff mancati solo per differenza punti durante la stagione 2021/2022.

A Jonas il più grande in bocca al lupo da parte dei Fiorenzuola Bees per il proprio futuro sportivo e professionale.