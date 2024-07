SERIE B UFFICIALE – Joseph Blair Jr. è della Bakery Piacenza

La Bakery Basket Piacenza comunica di aver ingaggiato l’ala Joseph Jonathan Blair. Nato il 24 novembre del 2000 a Borgosesia, 2.00 metri d’altezza, è figlio dell’ex giocatore NBA e in Italia visto a Biella, Pesaro e all’Olimpia Milano, Joseph Blair. In vista del prossimo campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/25, è il settimo acquisto del club biancorosso dopo gli esterni Vincenzo Taddeo, Tommaso Lanzi e Raphael Chiti, e i lunghi Laurent Zoccoletti, Valerio Longo e Ricards Klanskis. Cresciuto nel vivaio della Pall. Biella, ha fatto tutta la trafila del settore giovanile dall’Under 16 Eccellenza alla Divisione Nazionale Giovanile Under 19, con una media massima di 11.8 punti fatta registrare nella stagione 2018/19. L’anno successivo ha esordito in Serie A2 mettendo a segno anche il primo canestro tra i ‘pro’. Per il campionato 2020/21 la prima esperienza da senior tra le fila del Castanea Basket in Serie C Silver, conclusa con 11.1 punti di media.

Nell’estate del 2021, dopo essere rientrato a Biella per essere aggregato alla compagine di A2, viene ingaggiato dal Meta Formia in Serie B, ergendosi protagonista con 13 punti, 5.8 rimbalzi, 1.7 assist e 1.3 recuperi ad allacciata di scarpe, facendo segnare i record personali di 14 rimbalzi e 9 assist. Conclude la stagione alla Juvecaserta con i playoff di Serie C Gold: 4.6 punti di media in 7 gare. Nelle ultime due annate ha vestito la casacca del Campus Varese, prima in Serie B Nazionale e poi in Serie B Interregionale. Nel primo campionato ha viaggiato a 12.7 punti, 7 rimbalzi e 2.6 assist di media, facendo registrare il career-high da 25 punti. L’anno scorso ha segnato 11.7 punti a serata, con un complessivo di 280 in 24 partite.

«Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza – le prime parole da biancorosso di Blair –. Sono carico di conoscere tutti i tifosi e di poter iniziare a lavorare con lo staff tecnico ed i nuovi compagni di squadra per questa stagione. Ci vediamo presto al palazzetto».

«Con Blair chiudiamo il pacchetto lunghi, e lo facciamo – la presentazione di coach Giorgio Salvemini – con un giocatore complementare agli altri per caratteristiche sia tecniche che fisiche. Joseph è un atleta che per duttilità può ricoprire più ruoli all’interno del nostro roster».

Ufficio Stampa Bakery Basket Piacenza