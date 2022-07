SERIE B UFFICIALE – Junior Casale conferma Apuzzo

La Junior Casale è lieta di comunicare la conferma di Alberto Apuzzo, gurdia/ala classe 2000, è il primo giocatore ad essere confermato dalla formazione promossa in Serie B.

Apuzzo è un giocatore con grande intensità fisica e attitudine difensiva. Nato a Valenza, inizia la trafila delle giovanili nel Derthona Basket con il quale viene convocato ed esordisce con la Serie A2, anche nell’anno in cui i bianconeri si aggiudicarono la Coppa Italia di categoria.

Nella stagione 2018/19 Alberto fa la sua prima esperienza in Serie B a San Miniato, mentre l’anno successivo è alla Sangiorgese Basket. Inizia la stagione 2020/21 in Serie B alla Fortitudo Alessandria, per poi trasferirsi, nel mese di marzo all’Omnia Pavia. La scorsa stagione, come detto, Alberto era parte della formazione di Serie C Gold che ha conquistato la promozione.

Valerio Sanlorenzo (Direttore Sportivo): “Al di là di quello che si è visto quest’anno in campo, abbiamo deciso di riconfermare Apuzzo perchè, non solo a livello umano, è un ragazzo bravissimo, che si impegna moltissimo e che ha una gran voglia di lavorare, ma anche perchè ha ambizioni di crescere e migliorarsi. Quest’ultimo è l’aspetto che ci piace maggiormente considerati anche gli ampi margini di crescita, inoltre è un ragazzo che ha già avuto esperienze in Serie B”.

Alberto Apuzzo: “Per me aver rinnovato a Casale è una grande gioia: mi sono trovato benissimo con Coach Cristelli e credo che con il gruppo che la Società sta costruendo si possa creare un bell’ambiente dove poter lavorare. Inoltre sono vicino a casa e conosco bene il posto quindi sono doppiamente felice.

Da questo Campionato mi aspetto il meglio come ognuno di quelli che affronto. Spero che con i compagni nuovi riusciremo a legare e creare un bel gruppo per poter puntare al nostro meglio; non sarà semplice vedendo i roster di alcune squadre del nostro girone ma sarà proprio questo il

bello!!”

