SERIE B UFFICIALE – Junior Casale conferma Giulio Raiteri

La Junior Casale è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per la conferma in canotta rossoblu di Giulio Raiteri, capitano della formazione promossa in Serie B la scorsa stagione.

Giocatore esperto e multidimensionale, Raiteri sarà il giusto collante tra il reparto degli esterni e quello dei lunghi, oltre ad essere stato confermato Capitanodella squadra.

Giulio, classe 1998, è un casalese doc che ha compiuto tutta la trafila delle giovanili proprio con la canotta della Junior – con la quale ha disputato anche due Finali Nazionali -, per poi trasferirsi a Torino, in Serie C Gold, nella Società 5 Pari Torino.

Le due stagioni scorse, la prima in balia del Covid-19 e la seconda culminata con la Promozione in Serie B, Raiteri le ha trascorse alla Junior.

Valero Sanlorenzo (Direttore Sportivo): “Abbiamo avuto l’intenzione di confermare Giulio fin da subito: é un ragazzo molto intelligente che si adatta a diverse soluzioni di gioco ed ha qualità umane molto importanti. É il nostro Capitano e sono certo che il suo apporto sarà fondamentale, come lo é stato lo scorso anno, nel creare un gruppo unito e compatto!”

Giulio Raiteri: “Vincere il Campionato con i colori della propria Città é incredibile, per questo avere la possibilità di rappresentarla nuovamente in un Campionato Nazionale come la Serie B è per me motivo di grande orgoglio e gioia. Ripagherò con voglia e dedizione la fiducia datami da Allenatore e Staff.

La squadra mi ha dato un’ottima impressione, incontro vecchi amici e trovo nuovi giocatori che non vedo l’ora di poter conoscere. Siamo in un Girone di alto livello, con diverse squadre che puntano alla promozione, perciò sarà fondamentale diventare gruppo quanto prima. Sono stimolato e impaziente di cominciare, e vi aspetto tutti al Palazzetto a sostenerci”.

