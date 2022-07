SERIE B UFFICIALE – Junior Casale firma Igor Jovanovic

La Junior Casale è lieta di comunicare il raggiungimento di un accordo con Igor Jovanovic, guardia classe 2002, 188 cm, nativo di Rovereto, è un giocatore molto versatile e dotato di ottimo ball-handling.

Jovanovic è cresciuto cestisticamente nell’Apecheronza Avio fino al 2016 quando è passato all’Aquila Basket Trento. Nei suoi cinque anni con la compagine trentina, il neo rossoblu, ha conquistato per tre volte le Finali Nazionali e nel 2019 ha vinto la Next Generation Cup: tutto ciò gli è valso la convocazione in Serie A, condita dall’esordio in Supercoppa.

La scorsa stagione Igor ha militato nelle fila del College Borgomanero in Serie B, dove ha chiuso con una media di 15.8 punti e 3.6 rimbalzi.

Valerio Sanlorenzo: “Jovanovic è reduce da una stagione a Borgomanero dove ha registrato un’importante media punti. Nonostante sia molto giovane e abbia ancora ampi margini di miglioramento, è già pronto per la categoria. Igor è stato uno dei primi su cui ci siamo mossi e siamo contenti di essere riusciti a portarlo a Casale”.

Igor Jovanovic: “Ho scelto Casale perchè mi è piaciuta l’idea ed il progetto che Coach Cristelli mi ha esposto quando ci siamo sentiti, mi ha anche descritto il ruolo che avrò in quadra ed era quello che cercavo. Inoltre mi ha spiegato il suo modo di lavorare e penso che ci sia un ottimo ambiente dove poter crescere cestisticamente.

Mi aspetto una Stagione dove dovremo lottare in ogni partita e che, affrontata con il giusto approccio, potrà essere piena di soddisfazioni”.

