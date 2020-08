SERIE B UFFICIALE – JuVi Cremona, accordo con Niccolò Giulietti

La Ferraroni JuVi Cremona comunica di aver siglato l’accordo con il giovane giocatore Niccolò Giulietti.

Si tratta un’Ala, classe 2001, con 195 cm di altezza per 93 kg di peso. Lo scorso anno ha giocato tra le fila dell’Urania Basket Milano (Serie A2) e nella stagione precedente ha fatto un anno di esperienza negli USA giocando nella squadra della Murrieta Valley High School in California.

Nonostante la giovane età, Giulietti può dunque vantare un’esperienza (cestistica e di vita) ricca e completa, impreziosita dal periodo trascorso oltreoceano.

Ecco le sue prime parole da juvino: “Sono molto contento di essere approdato in una società che vanta un’incredibile tradizione e presenza sul territorio come la JuVi! Ci tengo a ringraziare fin da subito la società e la dirigenza per questa opportunità. La stagione sarà probabilmente lunga e complicata, sia a causa delle limitazioni imposte dal virus, che per la bizzarra composizione del nostro girone. Sono pronto a confrontarmi in un campionato di così alto livello ed a mettermi a disposizione della squadra e dei coach per far sì che questa stagione in oro-amaranto sia la migliore possibile”.

La società, felice di avere Niccolò tra i propri atleti, gli augura una stagione piena di soddisfazione a Cremona con la maglia della JuVi.

FONTE: Ufficio Stampa Ferraroni JuVi Cremona