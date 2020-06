SERIE B UFFICIALE – JuVi Cremona, preso Dimitri Klyuchnyk

La Ferraroni JuVi Cremona comunica di essersi assicurata le prestazioni di Dimitri Klyuchnyk, classe 2001, 210 cm di altezza per 108 kg di peso, in vista del Campionato LNP di Serie B 2020-2021.

Klyuchnyk è un Centro proveniente dalla Rekico Raggisolaris Faenza (Serie B) e precedentemente ha giocato anche nella New Flying Balls Ozzano (Serie B).

All’atto della firma Klyuchnyk ha dichiarato: “Sono molto contento di venire a Cremona. Qui trovo già due persone che conosco bene e con le quali mi sono trovato alla grande, che sono Simone Lottici e Andrea Zagni. Per quest’anno mi aspetto innanzitutto di costruire un bel gruppo, che secondo me è una base fondamentale per fare bene a livello di risultati. Poi sicuramente anche di divertirmi e far divertire i tifosi”.

La dirigenza è convinta che Dimitri sarà in grado di mettere a disposizione della squadra tutte le sue migliori qualità e la società gli augura il meglio per la prossima stagione sportiva in maglia oro-amaranto.

FONTE: Ufficio Stampa Ferraroni JuVi Cremona