SERIE B UFFICIALE – Karim Idrissou alla Virtus Kleb Ragusa

Un altro colpo importante per la Virtus Kleb Ragusa in vista del prossimo campionato di basket di serie B. Entra nel roster guidato da coach Bocchino un giocatore che ha mosso i primi passi proprio sul parquet della società virtussina: si tratta di Karim Idrissou, classe 2000 ala grande di 2 metri.

Idrissou inizia la formazione cestistica alla Virtus Ragusa nel 2016. Nella stagione 2016/17 e in quella successiva veste la maglia ragusana disputando il campionato di serie C Silver e contemporaneamente giocando anche nel campionato U18. Nella stagione 2018-19 si trasferisce in Campania per giocare all’Avellino disputando con la stessa società il campionato di serie A1, serie C Gold e l’Under 18. Nel 2019 si trasferisce a Cento per giocare in serie B fino a gennaio 2020 e successivamente arriva a Lucca sempre serie B ma per l’emergenza sanitaria i campionati verranno interrotti e non potrà scendere in campo.

«Quando è arrivata – commenta a caldo Karim Idrissou – la chiamata da Ragusa ero molto felice. In primis perché finalmente la società dove sono nato e cresciuto aveva la possibilità di giocare in un campionato nazionale e poi perché quella città per me è casa. Quando sono arrivato dal Benin in Italia proprio con un progetto della Virtus Ragusa, mi è stata data la possibilità di studiare e nello stesso tempo di formarmi nel basket. Per me è stata una grande occasione e di questo non finirò mai di ringraziare tutti coloro che si sono spesi per la mia crescita personale e sportiva. Adesso torno con la consapevolezza che si sta formando un grande gruppo che si appresta a giocare la serie B sotto la direzione di coach Bocchino.

Sono entusiasta di questo progetto e sono molto felice di farvi parte. Farò in modo di spendermi come giocatore per portare sempre il risultato positivo a casa e di onorare questa maglia che mi ha dato tanto. Sono certo che sarà una stagione fantastica e che tutta la squadra sarà pronta a battersi per raggiungere obiettivi sempre più importanti».

Area Comunicazioni Virtus Ragusa