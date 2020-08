SERIE B UFFICIALE – Kaspar Kitsing alla Virtus Kleb Ragusa

Un importante colpo di mercato è stato assestato dalla Virtus Kleb Ragusa in vista del prossimo campionato di basket di serie B. A fare l’ingresso nel roster guidato da coach Bocchino sarà Kaspar Kitsing.

Kitsing è un giocatore nato in Estonia nel 2001, guardia di 200 cm. È arrivato giovanissimo in Italia dove ha disputato nella società Aquila Basket Trento tutta la trafila del settore giovanile ed è entrato anche nel giro della serie A. L’ottima stagione con l’Under18 è culminata con la vittoria nel 2019 della Next Gen Cup nella quale è stato anche premiato come miglior assistman della competizione. Nella scorsa stagione ha disputato il campionato di serie A2 con la pallacanestro Forlì.

«Arrivo a Ragusa carico – commenta a caldo Kitsing – e voglio sfruttare questa opportunità per potere rendere al massimo e portare più vittorie alla squadra. Prima di tutto voglio ringraziare la Società: quando mi hanno chiamato non ci ho pensato troppo. Sono carico e voglio lavorare tanto e in maniera intensa perché in questo sport il duro allenamento paga sempre. Ho voglia di crescere professionalmente e questo è l’ambiente giusto per farlo. La Virtus Kleb Ragusa è una squadra che mi stimola e che so che mi darà tanto. Lavoriamo sodo – conclude il neo giocatore ibleo – per essere pronti per la stagione che sta per cominciare con l’obiettivo di fare sempre bene e di portare il risultato positivo a casa».

Area Comunicazioni Virtus Ragusa