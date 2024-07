SERIE B UFFICIALE – Kirill Korsunov approda alla Virtus Cassino

È Kirill Korsunov, ala di 201 cm nato a Tortu in Estonia il 9 gennaio 2000, l’ottavo squillo di mercato della BPC Virtus Cassino. Ala grande di grande flessibilità tecnica e tattica, Kirill inizia la sua carriera in Italia con il Don Bosco Livorno nella stagione 2015/16, svolgendo tutta la trafila nel settore giovanile, fino al 2020, anno in cui disputa anche la Serie C Gold, sempre con la casacca labronica.

Nel 2020/21 disputa il suo primo campionato di Serie B con la Juvi Cremona, concludendo poi la stagione a Cecina, sempre in Serie B, con una media di 5.6 punti a partita. L’anno seguente, il passaggio alla Sutor Montegranaro, dove gioca 28 minuti a partita con quasi 8 punti di media.

Nella stagione sportiva 2022/23, invece, milita nelle fila della Bakery Piacenza (Serie B) sotto la guida di coach Del Re, sfiorando i 5 punti di media e i 4 rimbalzi in quasi 20 minuti di gioco, contribuendo significativamente all’accesso di Piacenza alla Serie B Nazionale.

Nell’annata agonistica appena terminata, quella 2023/24, si ritrova ancora in Toscana con coach Del Re a Montecatini (Serie B), sponda Gema, dove conquista una quarta prestigiosissima posizione al termine della regular season, con un’importante qualificazione ai playoff di categoria. Termina l’anno con 5.8 punti in 21 minuti di utilizzo nelle 34 presenze totali raccolte, arricchite da 3.3 rimbalzi e 1 assist.

Pertanto, nella stagione 2024/25, vestirà la maglia rossoblù della Virtus Cassino; da parte di tutto il club benedettino, un caloroso “in bocca al lupo” per questa nuova avventura all’ombra dell’abbazia.

Uff stampa Virtus Cassino