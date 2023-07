SERIE B UFFICIALE – Kirill Korsunov è il primo nuovo acquisto di Gema Montecatini

Kirill Korsunov è il primo nuovo acquisto di Gema Pallacanestro Montecatini!



Ala di 201 cm, nato a Tortu in Estonia, il 9 gennaio 2000, potrà giocare sia da 3 che da 4, sfruttando una duttilità tecnica e tattica importante. Ha esordito in Italia al Don Bosco Livorno nella stagione 2015/16, ovviamente nel settore giovanile, restando nel vivaio fino al 2020, quando ha giocato in serie C Gold con la squadra labronica.



Nel 2020/21 ha giocato il suo primo campionato di serie B con la maglia della Juvi Cremona, per poi finire la stagione sempre in B a Cecina (media di 5,6 punti a partita). Due anni fa è passato alla Sutor Montegranaro, con 28 minuti e quasi 8 punti di media. Lo scorso anno era alle “dipendenze” di coach Del Re alla Bakery Piacenza, nel girone C della serie B, in cui ha sfiorato i 5 punti di media e i 4 rimbalzi in quasi 20 minuti di utilizzo, contribuendo in modo sostanzioso all’accesso di Piacenza alla B Nazionale.

Benvenuto a Montecatini Terme al nostro “Double K”!

Tere Tulemast!

