SERIE B UFFICIALE – Kleb Ragusa conferma Giorgio Canzonieri

La Virtus Kleb Ragusa si accinge a chiudere il cerchio sul roster che comporrà la squadra che disputerà il prossimo campionato di basket di serie B. Una conferma importante arriva dalla squadra di serie C. Giorgio Canzonieri (nella foto con coach Bocchino), 25, anni, ala, è stato confermato grazie alle sue ultime brillanti stagioni. Canzonieri nasce cestisticamente nelle giovanili della Virtus Ragusa. Già nel 2010 fa parte del roster della squadra iblea che in quell’anno ha militato in serie B. L’anno successivo resta in maglia virtussina disputando la serie C. Nella stagione 2013/14 gioca sempre in serie C nelle fila della Gaudium Basket Canicattì. Dal 2014 torna a Ragusa ed ha vestito sin da allora vestirà la maglia della Virtus.

Insieme a Canzonieri gli ultimi arrivi in casa Virtus sono Andrea Sorrentino, Roberto Chessari , 20 anni, rientrato dalllo Scauri in serie B. Anche Giovanni Ianelli ha trovato l’accordo con la società. In casa Virtus Kleb si attende ora l’arrivo di Ursulo Idrissou. Per coach Bocchino il nucleo fondante della squadra sarà ragusano, così come vuole la dirigenza, con l’inserimento di alcuni giocatori di categoria. Si cercano in particolare due pivot che possano dare peso e centimetri alla squadra in un campionato impegnativo come quello di serie B.

Uff.Stampa Kleb Ragusa