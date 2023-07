SERIE B UFFICIALE – Kurt Cassar primo innesto di Npc Rieti

By

La NPC Rieti mette a segno il primo colpo di mercato: Kurt Cassar, italo-maltese classe ’99, Centro di 208 centimetri, 110 chili di peso.

Arriva a Rieti dopo l’esperienza a Ragusa dove ha chiuso la stagione 2022-2023 con l’86% ai Tiri Liberi, il 37% da Tre e il 46% da Due.

“Sono molto fiero di giocare in una piazza come Rieti – commenta Cassar – conosco bene coach Francesco Ponticiello perché già ho avuto modo di giocare con lui a Ruvo di Puglia. Non vedo l’ora di iniziare e conoscere tutti i compagni di squadra, staff e dirigenti, e soprattutto i tifosi.

Vi aspetto numerosissimi al palazzetto”.

In carriera Kurt Cassar ha militato anche con Janus Fabriano, Pallacanestro Orzinuovi, Basket Torino, Pallacanestro Piacentina e Stella Azzurra.

Ufficio Stampa

NPC Rieti