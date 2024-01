SERIE B UFFICIALE – La Bakery Piacenza ingaggia Nicolò Bertocco

L’ala reggiana è un innesto prezioso nello scacchiere biancorosso

La Bakery Basket Piacenza comunica di aver ingaggiato per il resto della stagione l’ala Nicolò Bertocco. Classe 1995, alto 198 cm, il giocatore che si è aggregato alla squadra già da alcuni giorni rappresenta un innesto prezioso nello scacchiere di coach Giorgio Salvemini. Nato e cresciuto a Correggio, l’atleta reggiano è transitato nel settore giovanile della Pall. Reggiana, con cui ha disputato il campionato di Divisione Nazionale Giovanile per due stagioni. Nell’annata 2013/14 si è diviso tra il campionato giovanile (10.9 punti di media) e quello di Serie C Regionale con la Pall. Correggio (11.4 punti di media con il career-high di 41). Nell’estate del 2014 si trasferisce a Lugo, e l’anno dopo compie il salto in Serie A2 tra le fila di Matera. Dopo un campionato di Serie B a Ortona, ritorna a casa per indossare la casacca del Bk 2000 Reggio Emilia, dividendosi con la Pol. Arena Montecchio in C Gold. L’anno successivo gioca solo in Serie B per la compagine reggiana, segnando 11.1 punti di media. Per il campionato 2019/20 viene ingaggiato da Ruvo di Puglia, e l’anno dopo da Ozzano dove disputa la sua migliore annata in termini di realizzazione: 18.3 punti di media con un season-high di 39. Nella stagione 2021/22 gioca per coach Salvemini a Teramo, mentre nella passata annata ha indossato sempre in Serie B la canotta della Sangiorgese. Questa estate si è aggregato per la Supercoppa alla Real Sebastiani Rieti in Serie A2.

«Sono stato felice di aver ricevuto la chiamata di coach Salvemini – dichiara l’ala Nicolò Bertocco –, che ho già avuto come allenatore a Teramo. Mi sto già allenando con la squadra, e i nuovi compagni mi hanno subito fatto integrare nel gruppo. Quello che posso portare è tanta energia, sia in attacco che in difesa, ma sono pronto a fare tutto ciò che mi sarà chiesto e che sarà necessario fare per il successo della Bakery Piacenza».

