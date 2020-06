SERIE B UFFICIALE – La Bakery Piacenza non si ferma: confermato anche Liam Udom

Liam Udom è il quinto rinforzo per la Bakery 2020/2021. L’ala classe 2000 ha rinnovato il suo contratto ed è pronto a vestire per la seconda stagione consecutiva i colori biancorossi, vista anche la notevole crescita sotto gli occhi di coach Campanella.

“Ho deciso di rimanere a Piacenza per continuare il percorso iniziato l’anno scorso con coach Campanella. Con lui, mi sono trovato molto bene e so benissimo che può migliorarmi sempre di più, facendomi crescere veramente tanto.

Purtroppo lo scorso anno è finito in anticipo, ma sono sicuro che se avessimo continuato con quella concentrazione, intensità e voglia di vincere, saremmo arrivati molto lontani nei playoff senza nessun problema.”

Dalla bakery del prossimo anno -ha concluso l’ex Firenze- mi aspetto dei buoni risultati. Sono certo che sotto la guida del coach e la voglia di noi giocatori, potremo raggiungerli.”

Liam Udom ha concluso la scorsa stagione con 6.6 punti a partita, 4.5 rimbalzi e 0.7 assist. Ha preso parte a 21 partite (su 22) in cui ha collezionato 138 punti. Una delle sue migliori prestazioni, così come Pedroni, è stata l’ultima partita giocata in casa contro Teramo: per lui 11 punti e 10 rimbalzi.

FONTE: Ufficio stampa Pallacanestro Piacentina