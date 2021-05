Nell’ultima settimana prima dei playoff arriva un colpo di mercato della Bakery Piacenza che ha raggiunto l’accordo con Giovanni Gambarota, Ala classe 1989 di 195 cm.

Giovanni, originario di Barletta è giocatore con grande esperienza in serie B.

Ha giocato in questa stagione 2020/2021 con la maglia della Pavimaro Molfetta, dove ha ricoperto il ruolo di Capitano, realizzando 13.5 punti di media e tirando con il 59% dal campo.

La passate stagioni ha militato nella Geko PSA Sant’Antimo giocando di media 29’ con 12 punti a partita. Precedentemente ha calcato il parquet della Udas Cerignola, squadra con la quale disputa le 30 gare della fase regolare giocando di media 31’ con 10,2 punti a partita (51% da due, 43% da tre, 43% ai liberi e 4,1 rimbalzi).

Giovanni Gambarota arriva alla Bakery Piacenza per dare atletismo, dinamicità ed intensità caratteristiche che sono da sempre il suo punto di forza e lo rendono un degno sostituto di Lorenzo De Zardo, che a causa della grave infortunio avvenuto durante la gara con Agrigento, non potrà concludere la stagione in maglia biancorossa.

Il nuovo acquisto sarà da subito a disposizione di coach Campanella e si unirà al gruppo in questa settimana di preparazione in vista dei playoff.

Ecco le sue prime dichiarazioni ai nostri microfoni: “Innanzitutto vorrei ringraziare la società che ha creduto in me e che mi ha dato questa grande opportunità. Non vedo l’ora di iniziare a conoscere e lavorare con i ragazzi. Sono molto carico e contento per questa nuova avventura e spero di poter dare il mio contributo al più presto”.

