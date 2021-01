SERIE B UFFICIALE – La BPC Virtus Cassino piazza il colpo sotto le plance: firmato Kevin Cusenza

La BPC Virtus Cassino è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’atleta Kevin Cusenza, in forza nella scorsa stagione alla Virtus Roma, per i mesi restanti dell’annata agonistica 2020/21.

Ala/centro di 200cm per 95kg, nato a Trapani il 31/01/1993, Cusenza si forma tra Casalpusterlengo, Olimpia Milano e Aurora Desio, accumulando esperienza anche a Bari, Acireale e Costa D’Orlando per poi approdare a Trapani in A2 nella stagione 2016-17 terminata in prestito a Patti.

Nel 2017-18, invece, veste le maglie di Costa Volpino e Battipaglia, per poi trasferirsi l’anno successivo alla Virtus Roma.

Alle ore 18:00, online, sui canali ufficiali della formazione di punta della città martire, le sue prime parole in maglia rossoblù.

Da parte di tutta la società, un caloroso ‘in bocca al lupo’ a Kevin per questa nuova esperienza all’ombra dell’abbazia.

–

Uff stampa BPC Virtus Cassino