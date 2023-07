SERIE B UFFICIALE – La BPC Virtus Cassino risolve consensualmente il contratto con coach Russo

La BPC Virtus Cassino comunica di aver sottoscritto in data odierna la rescissione consensuale del rapporto professionale che legava la società di via Tommaso Piano all’allenatore labronico Roberto Russo per la stagione sportiva 2023-24. Il club ringrazia il coach per il lavoro svolto durante l’ultima annata sportiva.



Le dichiarazioni ufficiali di saluti dell’ex capo allenatore rossoblù: “Ringrazio la famiglia Manzari per la disponibilità dimostrata durante l’anno sportivo appena concluso e per avermi dato l’opportunità di vivere una stagione che porterò nel cuore per il grande risultato raggiunto e il grande rapporto che ho instaurato con tutte le persone che gravitano attorno all’ambiente Virtus. Faccio un grosso ‘in bocca al lupo’ alla società per l’annata sportiva che verrà”. Nelle prossime ore, il club ufficializzerà la nuova guida tecnica.

Ufficio Stampa e Comunicazione, BPC VIRTUS CASSINO