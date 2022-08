SERIE B UFFICIALE – La BPC Virtus Cassino sotto le plance firma David Paunovic

La BPC Virtus Cassino è lieta di comunicare l’ingaggio di David Paunovic, ala forte/centro di 195 cm, classe ’95, cresciuto cestisticamente in Italia e prodotto del settore giovanile della GSA Udine.

Proprio in Friuli, esordisce in DNB non ancora maggiorenne, per poi girare l’Italia in lungo e in largo, a partire dal 2014, in svariate società partecipanti al terzo campionato nazionale: Orzinuovi, Mortara, Barcellona Pozzo di Gotto, Costa D’Orlando, Palermo e Desio.

Nella stagione 2019/20 veste la maglia di Pordenone in C Gold, dove termina la stagione con 10.6 punti per gara realizzati e più di 6 rimbalzi.

Infine, nella scorsa stagione, si accasa agli Herons Montecatini Valdinievole Basket, in C Gold, con cui realizza quasi 11 punti per partita in 39 presenze, per un’esperienza che rimarrà, per l’atleta, indimenticabile per la meritatissima promozione in serie B con un’invidiabile record stagionale di 35 vittorie e sole 4 sconfitte tra regular season e playoff.

Da qui, la chiamata della BPC Virtus Cassino e di coach Russo, che sono pronti ad accogliere il giocatore serbo in questo nuovissimo corso tecnico-sportivo che prenderà il via nell’ultima settimana di agosto.

Da parte di tutta la società, dunque, un caloroso ‘in bocca al lupo’ a Flavio per questa sua nuova esperienza all’ombra dell’abbazia.

Uff stampa BPC Virtus Cassino