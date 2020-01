SERIE B UFFICIALE – La Ferraroni JuVi Cremona ingaggia Angelo Guaccio

Nuovo acquisto per la Ferraroni JuVi Cremona che comunica di aver raggiunto l’accordo con Angelo Guaccio, Ala proveniente dalla Ristopro Fabriano. Il giocatore presenta le seguenti caratteristiche: altezza 193 cm, peso 97 kg, di nazionalità brasiliana è un classe 1998. La sua avventura con i colori oro-amaranto sta per iniziare e il ragazzo si sta già allenando con i nuovi compagni, per assimilare il più velocemente possibile gli schemi di gioco del Coach Gigi Brotto. La società gli dà il proprio benvenuto a Cremona, sicura del concreto apporto che lui offrirà alla squadra.

Contestualmente la Ferraroni JuVi Cremona comunica la risoluzione del contratto del giocatore Giovanni Veronesi, ringraziandolo per la strada fin qui percorsa insieme ed augurandogli le migliori fortune per il suo prosieguo di carriera.

Uff stampa Ferraroni JuVi Cremona