SERIE B UFFICIALE – La Geko Sant’Antimo ha il suo centro, firmato Andrea Quarisa

Sarà Andrea Quarisa il nuovo centro della Geko! La PSASant’Antimo è infatti lieta di ufficilizzare l’accordo raggiunto con il pivot veneziano, 30 anni, reduce da un’ottima stagione giocata con la casacca di Ancona. Duecentoquattro centimetri in dotazione, Andrea Quarisa è cresciuto cestisticamente nel vivaio di Treviso dove giovanissimo è stato aggregato alla prima squadra. Contemporaneamente, ha vestito con continuità le maglie delle nazionali giovanili, dall’under 16 all’under 20. La sua prima esperienza “senior” l’ha vissuta in B a Latina, nella stagione 2011-12, da lì il passaggio ad Agrigento, quindi nel 2013-14 il salto in DNA Silver con Casalpusterlengo. Le due stagioni successive sono decisive per la sua carriera, prima a Cento e poi a San Severo dove chiude il campionato 2015-16 con 12.7 punti e 11.5 rimbalzi di media. Nel 2017-18 il ritorno in A2 Gold con la maglia di Jesi, l’anno successivo il passaggio a Verona dove incrocia coach Gandini quindi il salto in Serie A nell’estate del 2019, quando firma con Pistoia. Nel febbraio del 2020 torna a Jesi, in B, dove fa in tempo ad esordire prima che il campionato venga fermato per il Covid. Si rifà l’anno dopo, chiudendo a 11.2 punti e 10.6 rimbalzi la seconda fase, prima di passare all’ambiziosa Ancona con cui quest’anno ha raggiunto la semifinale playoff chiudendo con 9.2 punti e 9 rimbalzi di media.

“Sono contento per questa nuova sfida – dice Andrea Quarisa – le motivazioni e le ambizioni della società si sposano con le mie, che a 30 anni mi sento più carico che mai. Conosco Maggio e Cantone, incrociati tante volte da avversario, e sono felice di ritrovare Marco Gandini e tornare a lavorare con lui: mi ha spiegato quello che si aspetta da me e sono pronto a mettere a disposizione sua e del gruppo tutta la mia esperienza”.

“Conosco Andrea dai tempi di Verona – dice coach Marco Gandini-, è un combattente, un giocatore solido che potrà darci una dimensione importante in difesa e che in attacco potrà creare tanti vantaggi ai nostri esterni con i suoi blocchi e dando profondità. In più, ha delle qualità umane incredibili che saranno preziose nel nostro spogliatoio: lui, Cantone e Maggio saranno i giocatori guida della nostra squadra”.

Ufficio Comunicazione Partenope Sant’Antimo