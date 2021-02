SERIE B UFFICIALE – La Geko Sant’Antimo si allunga con i 205 cm di Jacopo Ragusa

La PSA Sant’Antimo comunica di aver ingaggiato Jacopo Ragusa, ala-pivot classe 2000 che vestirà la maglia della Geko dopo aver iniziato la stagione alla Scandone Avellino.

205 cm in dotazione, Jacopo a dispetto della giovane età ha già un curriculum di primissimo piano: nato a Crispiano, in provincia di Taranto, è approdato giovanissimo alla Lido Basket Roma con cui ha completato la trafila delle giovanili giocando anche le Finali Nazionali U18. Passato all’Eurobasket Roma, nella stagione 2018-19 si è diviso in doppio tesseramento tra Serie A2 e C, quindi si è trasferito a Montegranaro dove ha giocato la B in maglia Sutor segnando 3.5 punti con un record personale di 16 fatto registrare contro Chieti. La scorsa estate era arrivato a Matera, alla corte di coach Agostino Origlio, prima che la società lucana si ritirasse dal campionato (in Supercoppa aveva avuto 5.7 punti e 4.6 rimbalzi). Firmato subito ad Avellino, ritroverà il coach siciliano a Sant’Antimo.

“La telefonata del coach per me è stata un raggio di sole – dice Ragusa – quest’estate seppur per poche settimane avevamo lavorato insieme ed ero rimasto colpito dalla sua personalità, dalla sua capacità di gestire e motivare il gruppo e quindi sono contentissimo di ritrovarlo a Sant’Antimo, questo per me è un nuovo inizio e ne sono entusiasta. Sono carico, andrò ad inserirmi in un gruppo già formato ma non ho mai avuto problemi in questo senso, porto in dote tutta la mia energia. Le mie caratteristiche? Sono un lottatore, uno che non si tira indietro davanti a nulla”.

“Jacopo viene a chiudere il nostro pacchetto di lunghi che dopo l’uscita di Milojevic era rimasto incompleto – dice il GM della Geko Vittorio Di Donato-. E’ un ragazzo giovane ma ben conosciuto dal nostro allenatore, da lui ci aspettiamo tanta energia e voglia di far bene, e anche la disponibilità a mettersi a disposizione di un gruppo che negli ultimi tempi si sta ritrovando. Può darci sicuramente una mano in questo campionato ancora tutto da giocare”.

L’avventura in maglia Geko di Jacopo Ragusa inizierà ufficialmente oggi pomeriggio al PalaEdilGen, dove il ragazzo svolgerà il suo primo allenamento con la squadra in vista della trasferta di Salerno prevista domenica.

–

Ufficio Comunicazione Partenope Sant’Antimo