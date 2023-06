SERIE B UFFICIALE – La General Contractor Jesi riparte da Marcello Ghizzinardi e rilascia Patrick Gatti

Il coach di Codogno, ormai jesino di adozione, è il primo tassello posto dalla società in vista della partecipazione al prossimo torneo di serie B Nazionale. La sua esperienza, unita ad una indiscutibile professionalità, e al feeling creatosi con la città e l’ambiente, ha condotto le parti ad una naturale prosecuzione del rapporto. In nome di una fiducia e di una stima reciproca. Marcello Ghizzinardi inizierà a lavorare al progetto sportivo di consolidamento nel neonato campionato di B Nazionale, torneo in cui la General Contractor Jesi proverà a costruire un percorso positivo e coinvolgente. “Siamo molto soddisfatti di come Marcello abbia lavorato anche quest’anno – le parole del socio di maggioranza Max Del Conte – e ci abbiamo messo davvero pochi minuti per decidere di proseguire insieme. Ghizzinardi sarà dunque il nostro coach anche per la prossima stagione e siamo certi che si confermerà come la persona giusta per guidare la General Contractor nel nuovo contesto in B Nazionale”.



“Debbo dire che non c’è stata nemmeno una vera e propria trattativa – il commento di coach Ghizzinardi – perché ci è parso naturale dare seguito all’esperienza condivisa nella stagione appena conclusasi. Jesi è una città che mi piace, c’è un ambiente positivo con cui mi sono sempre trovato in sintonia e presto inizieremo a lavorare per dare continuità al bel progetto realizzato quest’anno”.

In attesa di iniziare a ragionare su come approcciare allla stagione 2023/24 la società comunica di aver esercitato l’opzione di uscita dal contratto che la legava all’atleta Patrick Gatti a cui va il ringraziamento di tutti per la serietà e la passione con cui ha vestito la casacca griffata General Contractor.

