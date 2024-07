SERIE B UFFICIALE – La Janus Fabriano Riccardo Pisano

La Ristopro Janus Fabriano è lieta di comunicare l’ingaggio di Riccardo Pisano per la stagione 2024/25, che andrà ad occupare il sesto slot del roster biancoblu.

192 cm per 81 kg, Riccardo è un playmaker moderno che vanta un’intera (giovane) carriera passata nell’importante settore giovanile della blasonata Sassari.

Il suo grande potenziale è noto fin da subito, tanto da permettergli di giocare (con doppio tesseramento) anche in Serie C Silver nelle fila del Sef Torres Sassari, dove debutta con 7 presenze e 12.1 punti di media a soli 15 anni. Nel frattempo prosegue anche la carriera nel settore giovanile, dove arriva a disputare le finali nazionali under 14 e under 17.

Con i Senior il suo miglioramento è esponenziale, stagione dopo stagione Pisano diventa ingiocabile per la categoria, arrivando prima a 15.8 punti ad allacciata di scarpa nel 22-23, poi 17.5 nelle 21 presenze della passata stagione. Nel frattempo si guadagna le meritate convocazioni in prima squadra, dove avrà l’occasione di debuttare (e segnare) sia in Serie A che in Champions League. Non a caso il ragazzo è stato inserito nella top 25 dei 2005 italiani secondo ItalHoop.

Ora Riccardo è atteso dalla prima esperienza lontana da Sassari e la società non può far altro che augurargli il meglio per la prossima stagione.

