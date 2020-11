SERIE B UFFICIALE – La JuVi Cremona firma Gints Antrops

La Ferraroni JuVi Cremona comunica di aver siglato l’accordo con il giocatore Antrops Gints.

Si tratta di un’Ala Forte, classe 1982, di 202 cm di altezza e 103 kg di peso. La società da cui proviene è la Bawer Olimpia Matera (Serie B) ed è in possesso della doppia nazionalità lettone e italiana. È un giocatore decisamente fisico, ma dotato anche di buona tecnica.

Ecco le sue prime parole con il giglio sul petto: “Ho accettato la proposta della JuVi Cremona perché è da tempo che sentivo parlare bene di questa società. In questo periodo della mia carriera, in particolare, sento il bisogno di trovare un posto “solido”, una società seria, per trovare una collaborazione che magari non si fermi solo al semplice gioco della pallacanestro.

Avevo visto che questa comunque è una squadra giovane e mi piace poter condividere e trasmettere qualcosa della mia esperienza e conoscenza del basket ai ragazzi. Questa è sicuramente una motivazione in più rispetto alla realtà di Matera, che era costruita per cercare di vincere il campionato.

Quindi un gioco diverso, tipi di giocatori e personalità diverse, insomma un mondo che devo ancora conoscere per bene, questo di Cremona, che mi ha dato gli stimoli giusti. Poi cercherò di mettere la mia esperienza al servizio della squadra, come una cosa in più nell’ottica del miglioramento generale.

Spero tanto di divertirmi e che ci divertiamo in questo campionato “diverso” dal solito. L’importante sarà stare bene insieme. Comunque mando un saluto ai tifosi ed ai sostenitori della JuVi Cremona!”.

La società dà un caloroso benvenuto ad Antrops e già domani spera di ammirarlo all’opera, sul parquet, insieme ai suoi compagni.