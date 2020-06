SERIE B UFFICIALE – La JuVi Cremona firma Lorenzo Varaschin

La Ferraroni JuVi Cremona è lieta di annunciare l’accordo con il giocatore Lorenzo Varaschin, attraverso il quale la società si assicura le prestazioni sportive dell’atleta in vista del Campionato LNP di Serie B 2020-2021.

Varaschin è un Ala Forte classe 1998, alto 199 cm. Negli ultimi quattro anni ha militato tra le fila della Rucker Sanve San Vendemiano (Serie B), della Bawer Olimpia Matera (Serie B) e della Pallacanestro Orzinuovi, con la quale ha ottenuto una promozione dalla Serie B alla Serie A2.

Questa la prima dichiarazione “juvina” del giocatore: “Sono molto contento dell’opportunità che mi ha offerto la JuVi e dopo la telefonata con coach Lottici, in cui mi è stato esposto il progetto, non ho esitato a firmare. Sono davvero carico per questa nuova esperienza e sono sicuro che sarà avvincente!”

La società augura a Lorenzo di riuscire a dare il meglio di se stesso durante la militanza in oro-amaranto e di raggiungere insieme gli obiettivi prefissati.

