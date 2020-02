La FERRARONI JuVi CREMONA comunica che è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto che la legava, fino al termine della stagione, all’atleta Alessandro Esposito.

La società ringrazia Alessandro per l’impegno profuso nel periodo trascorso a Cremona e per la serietà dimostrata, anche fuori dal campo e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera.

FONTE: Ufficio Stampa Ferraroni JuVi Cremona