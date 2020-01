SERIE B UFFICIALE – La JuVi Cremona saluta Lazzeri e firma Mihajlo Jerkovic

Periodo ricco di novità in casa Ferraroni JuVi Cremona. Dopo l’intero girone di andata e un inizio di girone di ritorno che ha visto riprendere la corsa a una posizione di classifica più consona alle aspettative, sono numerose le variazioni del roster, in entrata e in uscita.

Dopo gli arrivi di Nicola Mei e Angelo Guaccio e la partenza di Giovanni Veronesi – passato ad Agrigento in A2 – è tempo di saluti per Niccolò Lazzeri.

Andrea Zagni: “Niccolò troverà sicuramente una formazione che gli darà la possibilità di giocare con continuità e completare il suo percorso di maturazione. Noi da parte nostra lo ringraziamo per la disponibilità dimostrata e gli auguriamo le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera”.

La Ferraroni JuVi Cremona è lieta inoltre di annunciare di aver raggiunto un accordo, per ora fino alla fine della stagione in corso, con Jerkovic Mihajlo, ala under di 201 cm., serbo di nascita, ma italiano di formazione, dal grande potenziale.

Mihajlo è un prodotto del vivaio della Reyer Venezia, con cui ha avuto anche l’opportunità di qualche apparizione in prima squadra; ha disputato due importanti esperienze in Serie C Gold: nella stagione 2017-2018, a San Vendemiano, dove ha centrato la vittoria del campionato e la promozione in Serie B e nella stagione 2018-2019 a Caorle con cui ha raggiunto la qualificazione ai Play-Off.

Nella stagione 2019-2020 è passato a Udine in A2, con coach Alessandro Ramagli, dove ha disputato 9 partite (66 minuti, 13 punti, 16 rimbalzi, 2 stoppate, 2 assist) oltre a giocare 23 minuti in 4 gare di Supercoppa.

Ettore Ferraroni: “Diamo il benvenuto a Mihajlo che sappiamo avere grandi potenzialità che ci auguriamo, anzi siamo sicuri, saprà confermare e mettere a disposizione dei suoi nuovi compagni. Ci auguriamo di poter contribuire alla sua crescita e che lui possa portare il suo mattone alla costruzione di un finale di stagione ricco di soddisfazioni”.

