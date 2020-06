SERIE B UFFICIALE – La Libertas Livorno 1947 parte da coach Garelli

La Libertas Livorno 1947 comunica che il Sig. Luigi “Gigi” Garelli diventa capo allenatore della prima squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie B.

Bolognese classe 1962, Garelli ha alle sue spalle una lunghissima carriera ricca di successi sedendo sulle panchine sia di Serie B che di A2. Proprio nella serie cadetta, in quel di Sassari, Gigi è stato premiato come “Allenatore dell’anno” della stagione 2009-2010. Il suo palmares racconta di ben 6 promozioni con squadre di Serie B, l’ultima con Forlì dove ha contribuito al rilancio della società attualmente militante in A2.

Benvenuto coach Garelli!

–

Uff.Comunicazionee

Libertas Livorno 1947