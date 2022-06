SERIE B UFFICIALE – La Luciana Mosconi Ancona conferma Yannick Giombini

Secondo nome e seconda conferma nel roster 22/23 della Luciana Mosconi Ancona. Agli ordini di coach Piero Coen rimane il lungo Yannick Giombini che continuerà dunque a vestire la maglia della squadra della sua città per la seconda stagione consecutiva. Per il classe 2001 una meritata conferma dopo l’ottimo campionato disputato che lo ha consacrato come uno dei migliori under dell’intera Serie B. Giombini ha disputato complessivamente 36 partite con una media di 6.96 punti e 3.86 rimbalzi nelle 28 gare di regular season, cifre poi migliorate nelle 8 partite di playoff chiuse con 7.63 punt e 6 rimbalzi. 10 volte in doppia cifra con il season high fatto registrare nell’ultima giornata di stagione regolare (in casa contro la Real Sebastiani Rieti) quando Giombini mise a referto 20 punti contornati da ben 13 rimbalzi. Una crescita esponenziale e non solo in termini numerici per il giocatore nato e cresciuto nel settore giovanile del CAB Stamura e con alle spalle una stagione in quello della Junior Casale, ultima prima di ritornare nella sua Ancona nell’estate 2021. Doti atletiche di categoria superiore a cui nella stagione 21/22 ha saputo aggiungere esperienza grazie ai preziosi consigli di un tecnico esperto come Piero Coen che ha fortemente voluto “Yan” anche nella squadra versione 22/23. Ora per Giombini una nuova pagina da scrivere della sua giovane e promettente carriera condivisa con la Luciana Mosconi Ancona.