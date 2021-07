La Luciana Mosconi Ancona comunica l’avvenuto accordo con l’atleta Alberto Cacace che vestirà la canotta bianconeroverde dorica nella prossima stagione 2021/2022 in Serie B. Esterno che sfiora i 2 metri di altezza in grado di ricoprire più ruoli grazie alla sua versatilità e attitudine sia in fase offensiva che difensiva.

Classe 1996, cresciuto nel Basket Pool Loano con cui conquista i quarti della Finale Nazionale Under 17 nel 2013. Completa le giovanili nella Stella Azzurra Roma dove nel 2015 vince lo Scudetto Under 19. Il debutto senior è in l’A2 con Veroli, poi Mens Sana Siena e Ferrara. La sua prima esperienza in Serie B è nelle Marche nel 2016/17 , a P.S.Elpdo dove è uno dei migliori con 11.7 punti e 6.1 rimbalzi a gara. Si conferma anche nel biennio successivo dove gioca nel Basket Lecco. 11.7 punti e 6.3 rimbalzi di media nelle 29 presenze del campionato 17/18, 10.4 punti e 7 rimbalzi l’anno successivo. Nel campionato 19/20 Cacace va alla Pallacanestro Palestrina dove gioca 23 partite con medie di 9.6 punti e 5.4 rimbalzi. Nell’estate 2020 accetta la proposta della Real Sebastiani Rieti ma è un matrimonio mai consumato. Lascia il Lazio prima che il campionato inizi e si accasa a Giulianova, avversario della Luciana Mosconi. 13 presenze a 12.5 punti e 5.6 rimbalzi di media nel Girone C2 iniziale, cifre che ha saputo mantenere anche nel Girone C conclusivo (11.6 e 5.5). Nelle due partite giocate contro i colori dorici, Cacace ha segnato 21 punti e raccolto 8 rimbalzi nella vittoria della Luciana Mosconi alla 1a giornata di campionato dello scorso 29 novembre giocata al Palarossini. Nel match di ritorno disputato in Abruzzo, 7 punti e altrettanti rimbalzi nella vittoria dei giuliesi Nella sua esperienza giuliese è stato compagno di squadra di Lorenzo Panzini che ritrova ora ad Ancona. Ha avuto anche esperienze con le Nazionali Giovanili disputando un Mondiale Under 19 in Grecia e un Europeo Under 18 in Turchia.

Comunicazione Campetto Basket Ancona