SERIE B UFFICIALE – La Luciana Mosconi Ancona firma Denis Alibegovic

La Luciana Mosconi Ancona comunica di aver firmato fino alla fine della corrente stagione sportiva l’atleta classe 1999 Denis Alibegovic che arriva dalla Ristopro Janus Fabriano con cui ha giocato partite tenendo una media di 5,6 punti in 21’ di impiego.

Nato a Udine il 15 dicembre 1999, in possesso di doppia nazionalità italiana-slovena, Denis Alibegovic è cresciuto cestisticamente nelle società udinesi della Cbu e Apu. Nel 2015 viene reclutato dalla Stella Azzurra Roma dove rimane complessivamente tre stagioni dividendosi tra le giovanili, la Serie C Silver dell’APBD Roma e Serie B. Nella stagione 17/18 disputa 24 partite in B con la maglia nerostellata capitolina con medie pari a 5.5 punti, 2.4 rimbalzi in 17′ di impiego. L’anno successivo debutta in A2 con Roseto e parallelamente gioca nella C Gold laziale con la Fortitudo Roma. Nella stagione 19/20, interrotta per l’emergenza sanitaria, Alibegovic è al Bayern Monaco dividendosi tra le seconda e terza squadra bavarese (equivalente alle nostre Serie B e C) dove si mette in mostra come uno dei migliori elementi.

In estate risponde presente alla chiamata della Janus Fabriano con cui gioca le 5 partite della Supercoppa e altrettante di campionato debuttando il 23 dicembre nella sfida interna contro Civitanova. Ha giocato 23′ nella partita vinta dalla Luciana Mosconi contro la Ristopro lo scorso 17 gennaio segnando 3 punti catturando altrettanti rimbalzi.

Denis è il terzogenito di Teoman Alibegovic, ex giocatore che in Italia ha fatto le fortune di Fortitudo Bologna, Trieste e Udine e una carriera di allenatore che lo ha visto alla guida della stessa Udine e di Scafati. Proprio in Campania coach Teo Alibegovic, nel campionato di Serie A2 06/07, ha allenato Stefano Rajola attuale tecnico della Luciana Mosconi. Denis è il fratello di Mirza, in forza quest’anno al Torino Basket, e Amar, classe ’95 della Virtus Bologna. Ha vestito la maglia della Nazionale slovena nell’Europeo Under 20 “B” nel 2018 (2°posto dietro la Polonia). Il neo giocatore dorico è arrivato ad Ancona nel pomeriggio di giovedì proprio mentre in nuovi compagni di squadra stavano dando vita alla quotidiana seduta di allenamento. Ad accoglierlo coach Rajola che ha sospeso per un istante i lavori presentando il giocatore al resto del gruppo che lo ha accolto con un caloroso applauso di benvenuto. Alla Luciana Mosconi Ancona, Denis Alibegovic vestirà la maglia numero 7.

Ufficio Stampa LUCIANA MOSCONI ANCONA