SERIE B UFFICIALE – La Luciana Mosconi Ancona firma Luca Rattalino

La Luciana Mosconi Ancona comunica l’avvenuto accordo per la stagione sportiva 2020/2021 con l’atleta Luca Rattalino che sarà a disposizione di coach Stefano Rajola a partire dal prossimo 21 settembre, data in cui la nuova squadra bianconeroverde dorica inizierà la preparazione in vista del campionato di Serie B.

Piemontese di Fossano, nato il 6 settembre 1997, Luca Rattalino è un lungo in grado di coprire sia lo spot da numero 4, grazie a una buona rapidità che gli consente di difendere con efficacia e un preciso tiro frontale, che quello da 5 puro sfruttando i suoi 206cm di altezza e le lunghe leve che gli consentono di avere anche una forte presenza a rimbalzo oltre a una eccellente fisicità difensiva.

Settore giovanile iniziato a Casale e completato a Biella con cui fa capolino in Serie A2 nella stagione 2015/2016 parallelamente a disputare il campionato DNG. Durante il suo percorso under si guadagna numerose chiamate nelle varie Nazionali.Nel 2013 veste l’Azzurro in occasione dell’Europeo Under 16 giocato a Kyev con l’Italia che arriva quarta ottenendo così la qualificazione al Mondiale di Dubai del 2014. Rimane a Biella nei campionati 16/17 e 17/18.. 12 presenze a 1.2 punti a partita nel primo anno, 27 gettoni con 1.6 punti e 1.4 rimbalzi di media nel torneo di Serie A2 successivo chiuso dai rossoblu di coach Carrea nella serie playoff persa contro Montegranaro. Per Rattalino In quella stagione high di 16 minuti nella vittoria interna dei biellesi contro Siena, il 12/11/17, e 6 punti segnati nel successo interno contro Napoli il 15/04/18.

Nell’estate 2018 lascia il Piemonte ed arriva in Serie B al Basket Lecco. Complessivamente 29 presenze con 9.1 punti, 5.1 rimbalzi a partita nella buona annata in Lombardia. Rimane nel terzo campionato nazionale anche nell’ultima annata sportiva andando a vestire i colori della Nuova Pallacanestro Olginate. Per il neo-dorico 23 presenze, 7.7 punti e 3.3 rimbalzi a uscita prima dello stop per l’emergenza sanitaria con i lombardi (allenati nella seconda parte di stagione dal coach marchigiano Giorgio Contigiani) che hanno chiuso con un bilancio di 8 vittorie in 23 partite e in piena lotta per evitare i play out.

Queste le dichiarazioni di coach Stefano Rajola sull’innesto di Luca Rattalino:

“Luca è un giocatore giovane di ottime potenzialità che ha già messo in mostra a Biella e negli ultimi due anni in Serie B. Va a completare il nostro roster aggiungendo quei centimetri che prima del suo arrivo ci mancavano. E’ un giocatore con braccia lunghe , buone mani, capace di corrrere forte e coprire bene il campo. Caratteristiche che vanno a integrarsi perfettamente con il resto della nostra squadra.”

Come lo scorso anno a Olginate, anche nella Luciana Mosconi Ancona Luca Rattalino indosserà la maglia numero 27.