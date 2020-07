SERIE B UFFICIALE – La Luciana Mosconi Ancona firma l’under Thomas Aguzzoli

Terzo under, e sesto volto nuovo nel roster della Luciana Mosconi Ancona edizione 20/21. La Società dorica comunica infatti che l’atleta classe 2000, Thomas Aguzzoli, farà parte dell’organico guidato da coach Stefano Rajola nel prossimo campionato di Serie B. Si tratta di un promettente giovane al debutto nella terza categoria nazionale dopo gli anni trascorsi nelle giovanili nella Palllacanestro Reggiana e il successivo passaggio alla Pallacanestro Novellara dove ha completato il percorso under e contemporaneamente militato nella prima squadra nella C Silver emiliano-romagnola. Aguzzoli (guardia-ala di 195cm) si è messo in buona evidenza soprattutto nell’ultima stagione chiudendo con 16.4 punti di media, ergendosi a miglior marcatore della squadra che ha terminato al 2°posto, a soli due punti di distacco dalla capolista Zola Pedrosa con un bilancio complessivo di 16 vittorie in 20 giornate. Il neo giocatore dorico ha segnato il suo massimo stagionale nel febbraio scorso realizzando 28 punti nella vittoria del Novellara a Castelfranco Emilia. Prima della sospensione per l’emergenza sanitaria Aguzzoli era il secondo miglior marcatore del campionato.

Aguzzoli è in possesso di grande atleticità e buon talento, e arriva ad Ancona per compiere il primo passo della sua carriera in un campionato nazionale. Dopo essere cresciuto a casa reputa sia giunto il momento di giocarsi le proprie chances in un campionato come la Serie B e farlo nel capoluogo dorico può essere la soluzione ideale.

Queste le prime dichiarazioni di Thomas Aguzzoli in maglia della Luciana Mosconi.

“Ho iniziato a giocare nella Pallacanestro Reggiana e poi sono stato quattro anni a Novellara che è stata per me una seconda famiglia. Sono stato subito inserito anche nella prima squadra in C Silver e nell’ultimo anno ho avuto maggiore fiducia diventando un elemento importante per la squadra, un ruolo che ho trovato molto stimolante ed emozionante. Credo sia adesso giunto il momento di giocarmi le mie carte in una Serie superiore. Avevo diverse opportunità e alla fine ho scelto Ancona perchè la Società ha dimostrato davvero interesse nei miei confronti. Sono un giocatore esterno che può occupare sia lo spot da numero 2 che quello da 3, ritengo di avere un buon 1vs1 e di essere un eccellente difensore. Arrivo alla Luciana Mosconi con una grande carica e voglia di migliorare e crescere.”

Questo il giudizio di coach Stefano Rajola sul nuovo arrivato alla sua corte: “Thomas è un giovane molto interessante che si è fatto valere nel suo campionato in Emilia Romagna dove è stato uno dei protagonisti, un torneo regionale ma di ottimo livello e senz’altro formativo per un giovane come lui. E’ un elemento che per caratteristiche potrà sicuramente dare una grossa mano alla squadra. La Società crede in lui e ha investito per farlo diventare un giocatore di categoria anche in chiave futura.”

Campetto Basket Ancona